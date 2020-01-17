Новосибирские власти подготовили проект строительства Южного транзита

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Подготовка проектной документации для строительства Южного транзита, в будущем крупнейшей автомагистрали, которая свяжет две федеральные трассы, проходящие через Новосибирск, где остро стоит проблема транспортной загруженности города, завершена. Об этом журналистам в пятницу сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В Новосибирске, третьем по численности населения городе России, транспортная ситуация осложнена недостатком мостов, путепроводов над железными дорогами, многоуровневых транспортных развязок и объездных путей для транзитного транспорта. Последние построены только на северной окраине города при следовании транзитом из Омска в Кемерово и обратно. Южный транзит должен связать две федеральные трассы, проходящие через Новосибирск, со строящимся Восточным объездом, что позволит создать единое транспортное кольцо вокруг города.

"Если говорить о готовности документации, то на сегодняшний день я бы назвал такие проекты, как Восточный обход Новосибирска, Южный транзит через Бугринский мост", - сообщил Травников, пояснив, что проект может быть реализован за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Инвестирование средств резервного фонда, в котором накапливаются доходы с продажи нефти и газа, в инфраструктурные проекты стало одной из задач послания президента Федеральному собранию.

Проект строительства Южного транзита Новосибирска, стоимость которого ранее оценивалась в 25 млрд рублей, обсуждается с 2014 года. Предполагалось, что дорога будет проходить от трассы М-52 через левобережье Новосибирска и через Бугринский мост выйдет на Восточный объезд, который до сих пор не построен. Сумма разработки проектной документации, по предварительным оценкам, ранее составляла 800 млн рублей.

Предполагается, что Южный транзит будет предназначен для транзитного, в том числе грузового, транспорта. Движение по трассе внутри Новосибирска будет бесплатным, въезд и выезд на областные трассы - платным. Протяженность шестиполосной автодороги должна составить около 30 км. В сентябре 2019 года стало известно, о том, что компания "Росинсталпроект" по заказу Управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области проведет обоснование необходимости строительства Южного транзита. Стоимость контракта составляла 94,5 млн рублей.