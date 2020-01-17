Найденная в подвале в Новосибирской области девочка ушла из дома из-за ссоры в семье

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Десятилетняя девочка в Карасуке Новосибирской области, найденная после пропажи 15 января, ушла из дома из-за ссоры с родителями. Об этом говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

"Настоящее время следствием установлено, что в отношении ребенка каких-либо противоправных действий не совершалось, девочка не вернулась домой, по предварительным данным, из-за ссоры с родителями", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону, 10-летняя Алена Касталанова 15 января около 15:00 (11:00 мск) вышла из музыкальной школы Карасука и домой не вернулась. По данному факту было возбуждено уголовное дело. К поиску девочки были подключены спасатели, полиция и представители общественности.

По данным следственного управления СК по региону, девочка была обнаружена волонтерами в подвале. Следствием установлено, что в отношении нее каких-либо противоправных действий не совершалось. В поисках были задействованы более 200 человек. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда и социального развития Новосибирской области, с девочкой будет работать психолог.