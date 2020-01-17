В Новосибирске женщину подозревают в убийстве девятилетней дочери

ТАСС, 17 января. Уголовное дело возбуждено в Новосибирске в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в убийстве 9-летней дочери, сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), в отношении 28-летней женщины. По данным следствия, 16 декабря 2019 года в утреннее время женщина в квартире задушила свою 9-летнюю дочь", - говорится в сообщении.

Как уточняется, затем женщина выпала из окна восьмого этажа и была госпитализирована с травмами. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей.

Новосибирская прокуратура сообщила, что начала проверку действий органов системы профилактики - было ли соблюдено законодательство по профилактике безнадзорности.