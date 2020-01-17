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Два грузовика и микроавтобус столкнулись в Красноярском крае

Пострадали шесть человек

КРАСНОЯРСК, 17 января. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в ДТП в Богучанском районе Красноярского края, где столкнулись два грузовых автомобиля и "Газель". Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

"На 8-м километре автодороги Богучаны - Пинчуги столкнулись вахтовый грузовик "Камаз", еще один грузовой автомобиль и "Газель". Пострадали шесть человек", - сообщил собеседник агентства. По данным регионального Минздрава, в районную больницу доставлено шесть человек, из них 4 госпитализированы, один от госпитализации отказался, одного осматривают. Двое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

По данным регионального главка МВД, грузовой автомобиль Freightliner допустил столкновение с микроавтобусом "Газель", ехавшем впереди, потом грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с "Камазом". В ДТП пострадали водитель и пять пассажиров микроавтобуса. По данным ЕДДС района, микроавтобус не являлся рейсовым общественным транспортом.

По данным регионального главка МЧС, на месте ДТП работают 22 человека и 9 единиц техники.

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РоссияКрасноярский край
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