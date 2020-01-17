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На Алтае два человека погибли в столкновении 15 автомобилей в метель

ДТП произошло в районе поселка Урожайный Павловского района

ТАСС, 17 января. Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Алтайском крае, где, по предварительным данным, столкнулись около 15 автомобилей в условиях нулевой видимости из-за сильной метели. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД Алтайского края.

"Сегодня в 14:23 (10:23 мск) в районе поселка Урожайный Павловского района произошло ДТП, в результате которого, по предварительной информации, погибли два человека, еще несколько получили травмы. На данный момент известно только то, что в условиях нулевой видимости произошло ДТП, в которое попали около 15 автомобилей", - говорится в сообщении.

Движение в обе стороны перекрыто, на трассе образовалась пробка.

Сегодня из-за метели, сильного порывистого бокового ветра и отсутствия видимости в Алтайском крае было перекрыто движение по пяти дорогам регионального движения и ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта на федеральнойтрассе А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан. Сейчас количество перекрытых дорог достигло девяти.

Теги
РоссияАлтайский край
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Въезд в Барнаул перекрыт из-за массового ДТП
На Правобережном тракте произошло массовое столкновение автомобилей
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