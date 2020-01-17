Въезд в Барнаул перекрыт из-за массового ДТП

БАРНАУЛ, 17 января. /ТАСС/. Массовое ДТП произошло на выезде из Барнаула в условиях нулевой видимости из-за сильной метели. Въезд в региональный центр Алтайского края полностью перекрыт, говорится в сообщении пресс-службы краевого главка МВД.

"На выезде из Барнаула на Правобережном тракте произошло массовое столкновение автомобилей. По предварительным данным, на втором километре Правобережного тракта произошло два дорожно-транспортных происшествия. Из-за нулевой видимости в настоящее время нельзя назвать количество пострадавших людей и попавших в ДТП транспортных средств. Въезд в Барнаул полностью перекрыт, выезд из города возможен только по Новосибирскому направлению", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД Барнаула, Новоалтайска и Первомайского района переведены на усиленный режим службы. Выезжать из города транспортным средствам разрешают только по обочине.

В пятницу из-за метели, сильного порывистого бокового ветра и отсутствия видимости в Алтайском крае было перекрыто движение по девяти дорогам регионального движения и ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта на федеральной трассе А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан.