В Сибири сократилось число крещенских купелей из-за оттепели

ТАСС, 17 января. Оттепель в регионах Сибири вызвала сокращение числа крещенских купелей - в некоторых местах, где они строились в прошлые годы, лед оказался недостаточно толстым. Тонкий лед из-за необычайно теплой для Сибири зимы (температура опускается в последние дни лишь до минус 4-6 градусов) может быть опасным, экстренные службы предупреждают людей о необходимости соблюдать осторожность.

"В Республике Алтай будет работать 18 купелей, и у нас есть опасения из-за тонкого льда, так как в регионе тепло - в воскресенье до минус 4-5 градусов. Мы будем контролировать весь процесс купаний. К примеру, одна из опасных точек - район Голубых озер (уникальные озера, которые наполняются только зимой, когда замерзает река Катунь) в Чемальском районе. Чтобы добраться до озер, там нужно пройти по речке. Многие пойдут ночью, а там есть явные промоины и полыньи, но шлагбаум там не поставишь", - рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

В соседнем Алтайском крае в этом году число мест для крещения из-за теплой погоды сократили с 67 до 54, а в Новосибирской области - с 48 до 40. Управление по защите территории и населения Новокузнецка в Кемеровской области к числу небезопасных отнесло популярный у горожан парк культуры и отдыха "Водный". Там замеры толщины льда показали, что она не соответствует нормативным требованиям.

"Проводится очистка площадок и подъездов к купелям, с завтрашнего дня организаторы приступают к вырубке льда для подготовки самих купелей. В этом году погодные условия внесли свои коррективы - у нас отменилась купель на Обском водохранилище в Советском районе города - структура льда не позволяет проводить массовые мероприятия. Произошло проседание льда, вода вышла на поверхность на 10-15 см. В среднем на этой купели обряд проводили около 10 тысяч человек, ожидается большой поток людей на остальные купели", - цитирует пресс-служба мэрии Новосибирска замначальника муниципальной аварийно-спасательной службы Алексея Шилова.

Экстренные службы в Красноярском крае в связи с теплой погодой ожидают и большого числа желающих окунуться в иордани. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по региону Константин Трапезников пояснил журналистам что, учитывая недостаточно толстый лед, в трех районах края - Енисейском, Ачинском и Курагинском - в целях безопасности людей будут подводить к купелям небольшими группами по несколько человек. Будут функционировать временные посты обогрева и мобильные пункты общественного питания.

Крещенский мороз до минус 25 градусов в этом году ожидается лишь в Томске - там оборудуют 10 мест для купания. Для обеспечения безопасности в местах погружения будут дежурить группы врачей, спасателей и полицейских, для удобства людей установят палатки для переодевания. Кроме того, будет открыта "Точка красоты", где решившим окунуться в прорубь женщинам будут выдавать молочную сыворотку для косметических процедур.