Автовокзалы городов Западной Сибири отменили часть междугородних рейсов из-за метели

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Автовокзалы Томска, Новосибирска, Барнаула и Кемерова отменили часть междугородних рейсов из-за ухудшения видимости на дорогах в связи со снегопадом и метелями в регионах Западной Сибири, сообщили ТАСС на автовокзалах регионов.

"У нас Рубцовская и Павловская трассы на данный момент закрыты, - в этих направлениях точно автобусов нет. Остальные рейсы частично отменены, перевозчик сам решает будет ли он совершать рейс", - сообщили ТАСС в справочной автовокзала Барнаула.

Информацию об отмене ряда междугородних и межмуниципальных рейсов ТАСС подтвердили на Новосибирском автовокзале, где ограничение коснулось перевозок между городами Сибири, а также рейсов в Казахстан. Сообщение об отмене рейсов пассажирских автобусов появилось также на сайте автовокзала Кемерова. В администрации Томской области журналистам рассказали о приостановке движения автобусов из-за плохих метеоусловий днем 17 января, в том числе по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" на подъезде к Томску.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в пятницу в регионах Западной Сибири ожидаются сильные снегопады и метели. На всей территории усилился юго-западный ветер до 18-23 м/с, который местами достигает 25-30 м/с. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы, а также ухудшение видимости до 1000 метров. Причиной обильных осадков, в связи с которыми в регионах усилена работа дорожных служб, синоптики считают аномально теплую погоду в Сибири.

"Температура в последние дни находилась выше климатической нормы на 10-12 градусов. Виновником такого тепла стал северо-западный вынос воздушных масс из районов Северной Атлантики, Баренцева моря", - пояснил ТАСС пресс-секретарь ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" Ренад Ягудин.

Оттепель в регионах Западной Сибири сменится морозами до 30 градусов, которые придут на территорию на следующей неделе.