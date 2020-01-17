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Паводок в Иркутской области

Пострадавшую при паводке в Приангарье систему наблюдения Росгидромета восстановят до 1 мая

Врио губернатора Игорь Кобзев отметил, что такая система - важный фактор для предупреждения ЧС, особенно пока восстановлены не все дамбы

ИРКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Пострадавшую от летних паводков в Иркутской области систему мониторинга Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды восстановят к 1 мая, сообщил журналистам в пятницу врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

"Встречался с руководителем Росгидромета и Росводресурсов, они в ближайшее время работают здесь, мы определились, что до 1 мая восстановим всю систему наблюдения сети Росгидромета, которая, к сожалению, и в период паводка пострадала, и ранее не было такого подхода к прогнозированию", - сказал Кобзев.

По его словам, система мониторинга - важный фактор для предупреждения ЧС, особенно пока восстановлены не все дамбы.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков, в результате затяжных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыто потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В настоящее время идет восстановление инфраструктуры, ремонтируются и строятся жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской областиКобзев, Игорь Иванович
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