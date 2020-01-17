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В Красноярском крае транспортер с рабочими провалился под лед Ангары

Один человек погиб

КРАСНОЯРСК, 17 января. /ТАСС/. Моторизированный транспортер легкого бронирования провалился под лед на Ангаре в Красноярском крае, один человек погиб. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"40-летний водитель, управляя транспортным средством, осуществлял перевозку рабочих по ледяному покрову реки Ангара, в результате его неосторожных действий транспортер провалился под лед и утонул вместе с рабочим АО "Пангея", - говорится в сообщении.

Остальные члены экипажа спаслись. В ведомстве не уточняют, сколько человек находилось в транспортере. В настоящий момент проводится доследственная проверка.

Теги
РоссияКрасноярский край
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