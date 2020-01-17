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На Алтае восстановили движение на двух участках, где в метель произошли крупные ДТП

Ограничения сохраняются на 12 участках дорог в 31 муниципалитете региона

БАРНАУЛ, 17 января. /ТАСС/. Движение транспорта на дорожных участках в Алтайском крае, где произошли два крупных ДТП, восстановлено. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе правительства региона.

В крае в пятницу из-за сложной погодной ситуации произошли два ДТП с участием большого количества автомобилей. В одном из ДТП столкнулись 15 машин: два человека погибли, один пострадал. По предварительным данным, на втором километре Правобережного тракта на выезде из Барнаула произошли еще два ДТП, из-за которых там перекрыли движение. Из-за нулевой видимости в правоохранительных органах не смогли назвать число попавших в ДТП транспортных средств.

"По оперативным данным МЧС, восстановлено движение на участках автомобильных трасс в Павловском и Первомайском районах, где произошли массовые ДТП. Организовано оказание помощи пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства края, неблагоприятная погода продлится как минимум до понедельника. Ограничения движения введены на 12 участках дорог в 31 муниципалитете. Все экстренные и оперативные службы переведены на круглосуточный режим работы, движение на одной из дорог, как ранее сообщали в Минтрансе региона, ограничено частично - для грузовых автомобилей и автобусов.

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. В регионе метель, сильный порывистый боковой ветер местами до 30 метров в секунду, отсутствует видимость на дорогах. Въезды в Барнаул закрыты полностью.

Теги
РоссияАлтайский край
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