В Кемерове оштрафовали мужчину за ругань на борту самолета

КЕМЕРОВО, 18 января. /ТАСС/. Суд в Кемерове оштрафовал мужчину, который ругался в адрес бортпроводника на борту самолета. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кузбасского линейного управления МВД.

"Транспортные полицейские привлекли к административной ответственности мужчину, нецензурно выразившегося в адрес бортпроводника... Заводский районный суд назначил гражданину наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили ТАСС, что инцидент произошел 17 января, когда самолет готовился к вылету в Москву из Кемерово. 42-летний мужчина "грубо отреагировал на просьбу экипажа занять свое место и нецензурно выразился в адрес бортпроводника". После этого командир судна вызвал полицию и мужчина был снят с рейса.