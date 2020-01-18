{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кузбассе нашли пропавшего подростка, который нуждался в медпомощи

Подросток ушел из дома, который находится в одном из сел Прокопьевского района, два дня назад. Полиция нашла его в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 18 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли в Новокузнецке 14-летнего подростка, который два дня назад ушел из дома в селе Прокопьевского района и мог нуждаться в медпомощи из-за имеющегося у него заболевания. Мальчик в настоящий момент находится в социальном центре и не вернулся в семью, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"В результате проведенных мероприятий полицейские обнаружили подростка в Новокузнецке, противоправных действий в отношении него не совершалось. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Несовершеннолетний помещен в социальное учреждение, в отношении его законного представителя стражи порядка составили протокол", - говорится в сообщении.

Уточняется, что административный протокол составлен по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

В поисках подростка были задействованы экипажи полиции, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних.

Теги
РоссияКемеровская область
Реклама на ТАСС
В Черногорске завершили подключение домов к газоснабжению
Заполнение газоснабжающий системы началось после смены поставщика
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС