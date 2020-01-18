В Кузбассе нашли пропавшего подростка, который нуждался в медпомощи

КЕМЕРОВО, 18 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли в Новокузнецке 14-летнего подростка, который два дня назад ушел из дома в селе Прокопьевского района и мог нуждаться в медпомощи из-за имеющегося у него заболевания. Мальчик в настоящий момент находится в социальном центре и не вернулся в семью, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"В результате проведенных мероприятий полицейские обнаружили подростка в Новокузнецке, противоправных действий в отношении него не совершалось. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Несовершеннолетний помещен в социальное учреждение, в отношении его законного представителя стражи порядка составили протокол", - говорится в сообщении.

Уточняется, что административный протокол составлен по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

В поисках подростка были задействованы экипажи полиции, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних.