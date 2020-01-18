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В Черногорске завершили подключение домов к газоснабжению

Заполнение газоснабжающей системы началось после смены поставщика

ТАСС, 18 января. Все многоквартирные дома в городе Черногорске в Хакасии подключены к газоснабжению после перебоев в течение недели. Об этом ТАСС сообщил мэр города Василий Белоногов.

В понедельник газоснабжение было отключено в 27 из 57 газифицированных домов. Позднее это число выросло до 40 домов. В городе сменили газоснабжающую организацию, которой стал потребительский кооператив "Вместе". Дефицит газа возник из-за роста закупочных цен.

"Сегодня подключили последние три дома, остававшиеся без газа", - рассказал мэр. По его словам, заполнение газоснабжающей системы началось после смены поставщика.

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РоссияХакасия
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