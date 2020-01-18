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На Алтае из-за непогоды движение транспорта ограничено на 18 участках дорог

В связи с непогодой свою работу Межведомственный оперативный штаб по контролю оперативной обстановки

ТАСС, 18 января. Движение транспорта в Алтайском крае ограничено на 18 участках дорог в связи с метелью и снежным заносами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Для снижения риска возникновения ДТП на территории края продолжают действовать ограничения автомобильного транспорта на 18 участках дорог регионального и федерального значения в 32 муниципальных образованиях", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в связи с порывами ветра более 20 м/с в ГУ МЧС продолжает свою работу Межведомственный оперативный штаб по контролю оперативной обстановки.

В ведомстве подчеркнули, что штормовое предупреждение на территории края действует в течение суток 18 января, ожидать стабилизации погоды стоит только к концу дня.

Теги
РоссияАлтайский край
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