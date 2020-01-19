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Новосибирская компания планирует вывести на рынок препараты для восстановления спортсменов

На рынок препараты могут будет вывести в 2025 году

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Фармацевтическая компания "Вектор-Биальгам", работающая в новосибирском наукограде Кольцово, планирует в 2025 году вывести на рынок линейку инъекционных не имеющих аналогов препаратов для восстановления спортсменов. Разрабатываемые лекарства не содержат вещества, способные создать проблемы при прохождении допинг-тестов, сообщил ТАСС директор компании Леонид Никулин.

"У нас ведутся работы с тремя препаратами, это инъекционные препараты для восстановления спортсменов после тяжелых тренировок и травм. Они не имеют в своем составе запрещенных веществ, что важно для последующего прохождения спортсменами допинг-тестов", - рассказал Никулин, добавив, что разрабатываемые препараты не имеют аналогов в мире.

По его словам, в существующих препаратах, применяемых для восстановления спортсменов, в малых количествах, но могут содержаться запрещенные в спортивном мире вещества, что делает проблематичным успешное прохождение допинг-тестов в течение определенного времени. Разработка новосибирских ученых, как предполагается, появится на рынке не ранее, чем через пять лет.

"Сейчас проходят лабораторно-исследовательские испытания, на рынок препараты можно будет вывести в 2025 году, не раньше. В течение трех лет проведем клинические и доклинические испытания", - отметил Никулин.

Он уточнил, что разрабатываемые компанией лекарства ориентированы, в том числе, на спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Линейка, по словам собеседника агентства, будет восстанавливать иммунную систему, помогать при повышенных физических и психологических нагрузках. Кроме того, разрабатываемые препараты призваны предупреждать риск возникновения тромбов, поскольку, как пояснил Никулин, при высоких нагрузках сильно страдает система кровообращения.

Компания "Вектор-Биальгам" основана в 1996 году в новосибирском наукограде Кольцово. Занимается производством фармацевтических иммунобиологических препаратов и пробиотиков, единственная в России выпускает вакцину против гепатита А.

Теги
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