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Шесть трасс остаются закрытыми в Алтайском крае из-за непогоды

В понедельник утром в регионе перекрыли 11 трасс

БАРНАУЛ, 20 января. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта перекрыто на участках шести трасс в Алтайском крае из-за метели, сообщается на сайте правительства региона.

Ранее в понедельник в регионе перекрыли 11 трасс из-за непогоды.

"В Алтайском крае остаются перекрытыми шесть трасс. Отсутствует проезд по автомобильным дорогам К-09 "Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан" с 65 по 169 километр, К-03 "Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области", К-18 "Алейск - Чарышское" с 61 по 172 километр, К-86 "Алексеевка - Березовка - Солонешное" от села Соловьиха Петропавловского района до села Солонешного, К-44 "Быстрый Исток - Усть-Ануй - Ануйское", К-34 "Бийск - Усятское - Соусканиха - Верх-Кажа", - говорится в сообщении.

Ранее в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снега и метелей, которые осложняют ситуацию на дорогах более двух суток. Западно-Сибирская железная дорога в связи с этим увеличила число вагонов в пригородных поездах - добавлено 16 вагонов вместимостью 960 мест. За сутки пригородными поездами воспользовались на 33% пассажиров больше, чем обычно.

В понедельник в регионе от минус 14 до минус 21 градуса в разных районах.

Теги
РоссияАлтайский край
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