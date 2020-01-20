В атмосфере Омска зафиксировали превышение ПДК четырех загрязняющих веществ

ОМСК, 20 января. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) четырех загрязняющих веществ зафиксировано за выходные и в ночь на понедельник в атмосфере Омска, рассказали в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области. Это уже четвертый случай загрязнения атмосферы города с начала года.

7 и 8 января в атмосфере Омска было зафиксировано превышение ПДК этилбензола (1,8-2,8 ПДК), сероуглерода (2,68 ПДК), сероводорода (1,13-2,1 ПДК), оксида углерода (1,2 ПДК) и оксида азота (0,82-1,1 ПДК). От жителей города поступило более 300 жалоб на химический запах. 14 января в воздухе было обнаружено превышение ПДК в 1,1 раза ядовитого хлороводорода. Источник загрязнений пока не установлен.

"18 января на автоматизированном посту по ул. 4-я Поселковая зафиксировано два случая превышения по оксиду углерода (CO): 07:20 (04:20 мск) - 1,5 ПДК, в 10:00 (07:00 мск) - 1,3 ПДК. <…> В ночь с 19 на 20 января <…> на ул. Магистральная зафиксировано превышение предельно допустимых концентрации по сероуглероду (1,5 ПДК) и этилбензолу (1,75 ПДК). <…> Сегодня, 20 января, в 08:00 (05:00 мск), на автоматизированном посту по ул. 10 лет Октября зафиксировано превышение по оксиду азота (1,17 ПДК)", - сказали в Минприроды.

Эта информация была передана по телефону дежурным сотрудникам Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Министерством инициированы внеплановые выездные проверки двух предприятий в Советском округе, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, в выбросах которых нормируется этилбензол и сероуглерод. Передвижная лаборатория центра экологического мониторинга Омска продолжает контролировать ситуацию с загрязнением атмосферы, подчеркнули в Минприроды.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск фигурировал в майском указе главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.