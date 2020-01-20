Новосибирский камерный оркестр представит премьеру на международном фестивале в Эстонии

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Камерный оркестр Новосибирской государственной филармонии в феврале впервые выступит в Эстонии на международном музыкальном фестивале MustonenFest. Коллектив представит посвящение грузинскому композитору Гии Канчели, сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии.

"Впервые за всю историю своего существования оркестр будет представлен на знаменитом фестивале MustonenFest. Концерты пройдут в концертных залах Таллина и Йохве под управлением знаменитого маэстро Андриеса Мустонена", - сказал собеседник агентства.

Как пояснила ТАСС управляющая коллективом Алена Болквадзе, на фестивале 6 и 7 февраля будет представлена премьера - "Посвящение Гии Канчели" в память о композиторе, который умер в октябре прошлого года. Также в репертуаре произведения Чайковского и Бетховена. Выступление на фестивале входит в зарубежную часть первых в этом году гастролей оркестра. В России коллектив выступит в Мариинском театре и Шереметьевском дворце Санкт-Петербурга.

MustonenFest - ежегодный фестиваль, организуемый в городах Эстонии дирижером и скрипачом Андриесом Мустоненом, который до этого приезжал в столицу Сибири для репетиций с оркестром. В 70-е годы прошлого века Мустонен положил начало традиции концертов старинной музыки в Эстонии, организовав собственный коллектив Hortus Musicus.

Филармонический камерный оркестр, в составе которого 22 музыканта, - один из самых популярных струнных коллективов Новосибирска, известен своей скрипичной школой (родом из Новосибирска такие музыканты, как лауреат премии "Грэмми" Максим Венгеров и Вадим Репин, победитель конкурса академических музыкантов им. королевы Елизаветы). По словам Болквадзе, в последнее десятилетие оркестр является единственным региональным коллективом, который регулярно выезжает за рубеж с гастрольной программой.