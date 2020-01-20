В Тулуне восстановили детсад, где в ходе паводка частично обрушились конструкции

ИРКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Детский сад "Аленушка", который посещают более 140 детей, открыли после ремонта в понедельник в городе Тулуне, наиболее пострадавшем от паводков в Иркутской области летом 2019 года, сообщила журналистам заведующая садом Екатерина Кузнецова.

"У нас обрушились полы и перегородки первого этажа, остались только несущие стены. Все было демонтировано, были выставлены новые кирпичные стены, оштукатурены, канализация была заменена, водоотведение, водоснабжение, отопление, электропроводка, щитовые, рубильники. Полгода шла работа, сделали выборочный капитальный ремонт первого этажа и косметический ремонт второго", - сказала Кузнецова журналистам после церемонии открытия сада.

По ее словам, ремонт должны были завершить 10 ноября, но работы затянулись из-за того, что в здании была высокая влажность, его пришлось долго сушить, чтобы не образовался грибок. Ремонт обошелся в сумму около 17 млн рублей.

Как сообщил журналистам мэр Тулуна Юрий Карих, сейчас власти города в рамках восстановления инфраструктуры после паводка готовятся к строительству двух детских садов - на 140 и 220 мест. Заключен договор на проектно-изыскательские работы. Строительство планируется начать в 2020 году, сдать объекты в эксплуатацию - в 2021-м.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков, в результате затяжных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыто потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В настоящее время идет восстановление инфраструктуры, ремонтируются и строятся жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения.