В Томске женщина бросила новорожденного ребенка в подъезде

ТОМСК, 20 января. /ТАСС/. Неизвестная женщина родила ребенка в подъезде многоквартирного дома в Томске, после чего оставила младенца и исчезла. Новорожденную девочку обнаружили жильцы, ей оказана необходимая медицинская помощь, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

"Бригаду скорой медицинской помощи вызвали жильцы одного из многоэтажных домов Томска, обнаружившие в подъезде новорожденную девочку. Медики осмотрели ребенка, приняли все необходимые меры, экстренно доставили в областной перинатальный центр имени И. Д. Евтушенко", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас жизни девочки ничто не угрожает, у нее было легкое переохлаждение, но сейчас ее состояние стабильное, она находится в отделении патологии новорожденных. Ребенок доношенный, находится на искусственном вскармливании, проводятся необходимые анализы. Предполагается, что в медучреждении девочка пробудет две недели.