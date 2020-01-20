В Иркутске приступили к устранению последствий прорыва трубы в обледенелом общежитии

ИРКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Коммунальщики Иркутска в понедельник приступили к устранению последствий аварии в общежитии, здание которого обледенело из-за прорыва трубы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы думы Иркутска по итогам проверки депутатами ситуации в общежитии.

12 января в программе "Вести-Иркутск" был показан сюжет о тяжелых бытовых условиях, в которых живут люди в пятиэтажном общежитии бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). Здание обледенело из-за прорыва трубы в подвале, в некоторых окнах нет стекол, а оконные проемы затянуты льдом. По данным администрации Иркутска, в доме остаются жить пять семей.

"Последствия порыва системы отопления устраняются в бывшем общежитии военного городка ИВВАИУ <…>. В аварийном здании, где два этажа залиты кипятком, работают специалисты одной из городских управляющих компаний", - говорится в сообщении.

В пресс-службе думы ТАСС уточнили, что это частная управляющая компания, которую привлекли к ликвидации последствий коммунальной аварии. К работе она приступила в понедельник. В пресс-службе администрации Иркутска ТАСС сообщили, что общежитие не стоит на балансе муниципалитета, поэтому не имеет управляющей компании, которая бы обслуживала его на постоянной основе.

Как сообщал ТАСС, после расформирования ИВВАИУ Министерство обороны РФ передало здание общежития муниципалитету без земельного участка под ним, в связи с чем право муниципальной собственности на него не зарегистрировано. По документам, предоставленным Минобороны городским властям, жильцов в нем не числилось. Из-за этого семьи не могут официально подтвердить право пользования жилым помещением на условиях договора социального найма. Администрация Иркутска предложила им через суд доказать право на пользование помещениями в этом доме, после чего будет решен вопрос об их переселении. Следственные органы СК России проводят проверку по факту проживания людей в тяжелых бытовых условиях.

Общежитие было построено в 1983 году для сотрудников ИВВАИУ. Училище было основано в 1931 году, в 2008 году расформировано. Большая часть его территории сейчас находится в заброшенном состоянии.