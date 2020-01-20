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Тарифы на отопление в проблемном городе Яровое на Алтае снизятся на 3,8%

Это связано с тем, что обслуживающая ТЭЦ организация не смогла подтвердить некоторые расходов

БАРНАУЛ, 20 января. /ТАСС/. Жители города Яровое в Алтайском крае, где возникали серьезные проблемы с отоплением из-за низкокачественного угля и отсутствия ремонта на ТЭЦ, в 2020 году будут платить за отопление на 3,85% меньше. Обслуживающая ТЭЦ организация не смогла подтвердить ряд расходов, сообщил в понедельник журналистам начальник управления региона по государственному регулированию цен и тарифов Александр Катнов.

Власти Алтайского края 22 ноября ввели в Яровом режим ЧС. Температура в квартирах и соцобъектах в городе, где проживает около 17 тыс. человек, составляла менее 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам. На ТЭЦ работал только один котел из трех, оборудование там изношено, а уголь, пришедший ранее, имеет высокое содержание влаги и смерзается при низких температурах. Ранее власти края выделили средства на покупку 100 вагонов качественного топлива, что составляет более 6 тыс. тонн угля, которые нужно иметь по нормативу отопительного сезона на две недели.

"В Яровом тариф на отопление в 2020 году снижается <...> на 3,85% (по сравнению с 2019 годом), это связано с тем, что часть расходов МУП "ЯТЭК" (организация, эксплуатирующая ТЭЦ - прим ТАСС) не смогли подтвердить. В соответствии с утвержденной схемой, организация является единственной теплоснабжающей в городе. С 1 января и в течение до конца года 2020 тариф составляет 2202 руб. 10 коп. [за гигакалорию]", - сказал Катнов.

Ранее сообщалось, что Яровому из бюджета края выделено 60 млн рублей на покупку угля. Поставки топлива, по данным правительства региона, продолжены. В сутки на ТЭЦ расходуется в среднем около 400 тонн угля, в морозную погоду - до 470 тонн. Запасы, поступающие на ТЭЦ, обеспечат бесперебойную работу станции как минимум до начала февраля.

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РоссияАлтайский край
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