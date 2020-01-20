В Омске мужчина после попытки попасть на чужой корпоратив ранил из ружья женщину

ОМСК, 20 января. /ТАСС/. Житель Омска 19 января после неудачной попытки попасть на корпоративный праздник вернулся с ружьем и выстрелил в дверь, случайно ранив женщину Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сотрудники полиции разыскивают преступника.

"Сотрудники одной из фирм, расположенной в торговом комплексе в Кировском округе, организовали корпоративный праздник. Увидев отдыхающих, проходивший мимо мужчина попытался пройти внутрь, думая, что это развлекательное заведение. Получив отказ в доступе, он ушел. Однако позже вернулся с охотничьим ружьем, он произвел выстрел в дверь помещения, в результате чего ранение голени получила 36-летняя женщина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального УМВД ТАСС уточнили, что инцидент произошел в воскресенье вечером. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство", по предварительным данным, мужчина не имел намерения нанести кому-то повреждения. Собеседник агентства рассказал, что вход в помещение, где проводился корпоратив, отдельный, в сам торговый комплекс преступник не заходил. Его личность установлена, принимаются меры по его задержанию.