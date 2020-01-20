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СК возбудил дело после инцидента с родами в подъезде жилого дома в Томске

В ведомстве уточнили, что ребенок был найден абсолютно обнаженным в холодном подъезде, и если бы не помощь жильцов, он бы погиб

ТОМСК, 20 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка" после инцидента с оставленным в подъезде многоквартирного дома в Томске младенцем, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Подозреваемая, по предварительным данным, родила ребенка прямо в том подъезде, где его бросила, уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее пресс-служба департамента здравоохранения сообщала, что неизвестная женщина родила ребенка в подъезде многоквартирного дома в Томске, после чего оставила младенца и исчезла. Новорожденную девочку обнаружили жильцы, ей оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по факту обнаружения новорожденного ребенка в подъезде жилого дома в городе Томске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального управления СК. Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления, ребенок был найден абсолютно обнаженным в холодном подъезде, и если бы не помощь жильцов, то он бы погиб.

Теги
РоссияТомская область
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