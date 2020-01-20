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ГУФСИН Кузбасса опровергло информацию о голодовке арестованного за стрельбу в суде мужчины

По сообщениям местных СМИ, в ходе судебного заседания 18 января он заявил, что начал голодовку в связи со случившимся и намерен продолжать ее "до своей смерти"

КЕМЕРОВО, 20 января. /ТАСС/. Заключенный под стражу житель Новокузнецка Артем Пакалов, который 16 января в здании мирового суда города застрелил из ружья судебного пристава и тяжело ранил женщину-свидетеля, а на суде об избрании меры пресечения заявил о голодовке, питается в СИЗО, его состояние удовлетворительное. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области.

Центральный районный суд Новокузнецка 18 января, рассмотрев ходатайство следствия, принял решение об аресте на два месяца Пакалова, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда. Сам подозреваемый, как сообщают местные СМИ, в ходе судебного заседания заявил, что начал голодовку в связи со случившимся и намерен продолжать ее "до своей смерти".

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"Он [Пакалов] находится в СИЗО, не голодает, принимает пищу. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщили агентству в ведомстве.

Связаться с адвокатом мужчины ТАСС до настоящего времени не удалось.

Ранее сообщалось, что 45-летний мужчина с ружьем пришел в мировой суд Новокузнецка утром 16 января и выстрелил в пристава, после чего прошел в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину-свидетеля. От полученных травм мужчина умер, женщина была прооперирована, огнестрельная дробь попала ей в лицо и плечи. По заключению медиков, ее состояние в настоящий момент оценивается как стабильное, ей удалось сохранить зрение. У погибшего сотрудника ФССП осталось четверо детей, коллеги пристава организовали добровольный сбор средств для его семьи.

Злоумышленник был задержан на месте преступления судебными приставами и сотрудниками Росгвардии. Возбуждено и расследуется уголовное дело, из центрального аппарата СК в Новокузнецк направлены криминалисты.

Теги
РоссияКемеровская область
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