ГУФСИН Кузбасса опровергло информацию о голодовке арестованного за стрельбу в суде мужчины

КЕМЕРОВО, 20 января. /ТАСС/. Заключенный под стражу житель Новокузнецка Артем Пакалов, который 16 января в здании мирового суда города застрелил из ружья судебного пристава и тяжело ранил женщину-свидетеля, а на суде об избрании меры пресечения заявил о голодовке, питается в СИЗО, его состояние удовлетворительное. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области.

Центральный районный суд Новокузнецка 18 января, рассмотрев ходатайство следствия, принял решение об аресте на два месяца Пакалова, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда. Сам подозреваемый, как сообщают местные СМИ, в ходе судебного заседания заявил, что начал голодовку в связи со случившимся и намерен продолжать ее "до своей смерти".