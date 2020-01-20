В Иркутской области выявили 274 дома, которые после летних дождей стали аварийными

ИРКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Эксперты признали непригодными для проживания 274 жилых дома в Иркутской области, которые летом 2019 года не попали в зону затопления, но пострадали от продолжительных дождей и повышения уровня грунтовых вод. Всего обследованию подлежит более 3 тыс. таких домов, и те, которые признают непригодными для проживания, будут расселены, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Более 2 тыс. домов, которые не попали в зону наводнения, но пострадали от ливневых дождей и грунтовых вод, обследовано в Иркутской области, 274 из них признаны непригодными для проживания. Всего же экспертные заключения необходимо подготовить для 3 тыс. 49 домов. <…> Выявленные аварийные объекты внесут в реестр, который будет сформирован к 7 февраля. Проект региональной программы переселения министерство строительства, дорожного хозяйства региона разработает к 1 марта", - говорится в сообщении. Разработать программу переселения помогут специалисты Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

По данным пресс-службы, большая часть этих аварийных домов относится к частному сектору. Чтобы переселить их по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в нее необходимо внести изменения, так как сейчас она распространяется только на многоквартирные дома. Правительство Иркутской области подготовит федеральным властям предложение о внесении изменений. Если они будут приняты, регион сможет получить средства из федерального бюджета на переселение. По подсчетам областного Минстроя, на эти цели необходимо 1,3 млрд рублей федеральных средств, для софинансирования из областного бюджета - 345 млн рублей.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков, в результате затяжных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыто потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В настоящее время идет восстановление инфраструктуры, ремонтируются и строятся жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения.