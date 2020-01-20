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Эксперт: на Байкале нужно регулировать работу всего турбизнеса, а не только иностранного

Член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма Марина Григорьева также считает, что необходимо менять законодательство, действующие положения которого затрудняют работу бизнеса
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© Кирилл Шипицин/ТАСС

ИРКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Побережье Байкала нуждается в законодательном регулировании работы всего туристического бизнеса, а не только иностранного, сообщила в понедельник ТАСС председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма Марина Григорьева.

На рабочем совещании, которое состоялось 17 января в Совете Федерации, представитель Генпрокуратуры РФ сообщила, что надзорное ведомство считает необходимым ограничить возможность иностранных граждан и лиц, которые контролируются иностранными инвесторами, использовать территории национальных парков для ведения бизнеса. Речь, в частности, идет о Байкале, на берегах которого много гостиниц построено гражданами КНР. Часть гостиниц работает незаконно, так как они построены под видом индивидуальных жилых домов, а по факту предприниматели из Китая принимают в них туристов-соотечественников.

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"Корректно говорить о том, что не имеет право, например, заниматься предпринимательской деятельностью тот, кто нарушает законодательство. Без привязки к какой-либо нации. Всех нужно выводить в правовое поле и заставлять соблюдать те правила ведения бизнеса, которые существуют на законодательном уровне относительно Байкала", - сказала Григорьева.

При этом, по ее словам, необходимо также менять законодательство, действующие положения которого затрудняют работу бизнеса, независимо от того, российский он или иностранный. "Мы говорим о противоречиях в законодательстве, из-за которых на Байкале невозможно, к примеру, построить нормальные очистные сооружения, даже локальные, потому что центральное водоотведение, как и центральное водоснабжение на продолжительном участке вдоль берега Байкала построить тоже невозможно", - отметила эксперт.

Она пояснила, что одни положения законодательства требуют защищать Байкал от вредного воздействия, другие в это же время запрещают строить на его берегах инфраструктуру, в том числе для борьбы с мусором и сливом неочищенных стоков. В такой ситуации не только предприниматели идут на нарушение закона, но и местные жители. "Потому что другого варианта проживания на этой территории для них просто не придумано", - сказала Григорьева.

Ситуация на Байкале

В 2018 году Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проводила масштабную проверку туристического бизнеса на Байкале и установила, что 90% турбаз и гостевых домов работают с нарушениями. Среди них - эксплуатация объектов без соответствующего разрешения, самовольный захват земли, незаконное строительство, сброс сточных вод без очистки и другие. Всего было проверено 164 турбазы и гостевых дома.

Байкал, включенный в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, является популярным направлением среди туристов, посещающих Иркутскую область, на побережье озера едут 90% из них. По данным регионального агентства по туризму, за девять месяцев 2019 года Приангарье посетили 1,3 млн человек. Большая часть иностранных туристов приезжает из Китая.

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