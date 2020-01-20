Губернатор поручил наладить сообщение с селами на Алтае, нарушенное из-за бурана

БАРНАУЛ, 20 января. /ТАСС/. Председатель правительства Алтайского края, губернатор Виктор Томенко поручил оперативно расчистить дороги к отдаленным селам региона, лишившимся транспортного сообщения из-за метелей, а также обеспечить подвоз продуктов и отремонтировать системы водоснабжения в двух населенных пунктах. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства Алтайского края.

"Губернатор Виктор Томенко поручил принять дополнительные меры по оказанию помощи жителям Чарышского и Змеиногорского районов, оставшимся без транспортного сообщения. Поручено в первую очередь восстановить транспортное сообщение с отдаленными селами, чтобы с крайпотребсоюзом и торговыми сетями решить вопросы снабжения людей товарами первой необходимости - проводится мониторинг по этому вопросу. Министрою поставлена задача организовать ремонт вышедших из строя систем водоснабжения в селе Приозерном Усть-Калманского района и селе Утка Змеиногорского района", - говорится в сообщении.

По данным министра транспорта края Александра Дементьева, для расчистки участков дорог Алейск - Чарышское, Змеиногорск - Рубцовск и некоторых других понадобится несколько дней, ориентировочный срок - к 22 января.

Снежная буря больше всего, как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства края, осложнила транспортное сообщение внутри районов к небольшим периферийным селам. Подъезд к райцентру Чарышское расчистили в одну полосу - для разъезда автомобилей есть небольшие "карманы". В Змеиногорском районе нет проезда по трассе Рубцовск - Змеиногорск, но есть проезд по трассе со стороны Курьинского района, в районе также сложная ситуация с проездом к малым селам.

Сейчас, по данным Минтранса, в крае остаются закрытым четыре региональных дороги - утром их было 11. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Как пояснили ТАСС в ГУ МЧС по региону, ситуация с метелями в крае временно стабилизируется, но, по прогнозам, 22 января в крае вновь ожидаются сильные ветры.

Райцентры Чарышского и городское поселение Змеиногорск расположены в более чем 300 км от краевого центра - Барнаула. В Чарышском районе проживает около 12 тыс. человек, в Змеиногорском - около 120 тыс. человек.