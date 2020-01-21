Одна трасса остается перекрытой в Алтайском крае из-за метели

БАРНАУЛ, 21 января. /ТАСС/. Метели стихли в Алтайском крае - на утро вторника в регионе остается перекрытой лишь одна трасса. Еще четыре дороги были открыты для проезда, сообщается на сайте Минтранса региона.

Ранее, по данным властей, из-за непогоды с 17 января в общей сложности перекрывалось до 19 дорог федерального, краевого и муниципального значения. Все экстренные службы края работали в повышенной готовности, в регионе произошло несколько крупных аварий, одна из них была с участием 15 автомобилей - в этом ДТП погибли два человека.

"В связи с улучшением погодных условий открыты трассы Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска, Алексеевка - Березовка - Солонешное, от с. Соловьиха Петропавловского района до с. Солонешное, Бийск - Усятское - Соусканиха - Верх-Кажа, от с. Усятское до с. Верх-Кажа. Дорога Быстрый Исток - Усть-Ануй - Ануйское закрыта для всех видов транспорта.

Ранее в правительстве региона сообщали, что губернатор Виктор Томенко поручил оперативно расчистить дороги к отдаленным селам региона, лишившимся транспортного сообщения из-за метелей, а также обеспечить подвоз продуктов и отремонтировать системы водоснабжения в двух населенных пунктах. Ориентировочный срок для расчистки сложных участков - 22 января.

Как пояснили ТАСС в ГУ МЧС по региону, ситуация с метелями в крае временно стабилизируется, но, по прогнозам, 22 января в крае вновь ожидаются сильные ветры.