Новосибирские власти планируют привлечь федеральные средства для создания семи поликлиник

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области ведут консультации с Минздравом РФ по получению федерального финансирования для строительства семи поликлиник, которые будут созданы в Новосибирске по по соглашению о государственно-частном партнерстве с группой "ВИС". Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. Улучшить качество медицинской помощи поможет модернизация первичного звена здравоохранения, строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов.

"По поликлиникам подготовили проект ГЧП до момента старта федеральной программы первичного звена, которая также будет предусматривать строительство новых объектов. Сегодня мы ведем консультации с Министерством здравоохранения РФ о возможности вхождения этого проекта в федеральную программу, то есть получения федеральных средств", - сказал Травников.

По словам губернатора, консультации с представителями министерства по предоставлению финансирования сейчас находятся в активной фазе. "Интерес у коллег из Москвы к этому проекту есть", - отметил глава региона, добавив, что власти региона еще не получили окончательный ответ.

Соглашение о ГЧП с группой "ВИС" было подписано в феврале 2019 года губернатором Новосибирской области в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Соглашение предусматривает строительство в течение трех лет семи медучреждений, рассчитанных на 6,5 тыс. посещений в сутки. Объем инвестиций в проект составит почти 9 млрд рублей, в том числе 7,2 млрд рублей - частные инвестиции. Исполняющий обязанности министра экономического развития региона Лев Решетников 15 января сообщил, что проектирование семи поликлиник завершится весной 2020 года, летом начнется их возведение.

Группа "ВИС"

Группа "ВИС" - российский инвестиционный и строительный холдинг. Штаб-квартира находится в Москве, представительства - в восьми регионах РФ. В Новосибирске "ВИС" является концессионером двух крупных проектов - строительства платного четвертого моста через реку Обь и двух мусоросортировочных комплексов.

В новость внесена правка (9:54 мск) — передается с исправлением в первом абзаце, верно - по соглашению о государственно-частном партнерстве.