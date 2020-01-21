Сотрудники дорожных служб расчищают проезд к 25 селам на Алтае

БАРНАУЛ, 21 января. /ТАСС/. Специалисты дорожных службы Алтайского края расчищают проезд к 25 населенным пунктам региона, которые из-за метели и снежных заносов остались без транспортного сообщения. Завершить работы планируется к вечеру вторника, сообщается в пресс-релизе пресс-службы правительства региона.

По данным властей, из-за непогоды с 17 января в общей сложности перекрывалось до 19 дорог федерального, краевого и муниципального значения. Все экстренные службы края работали в повышенной готовности, в регионе произошло несколько крупных аварий, одна из них была с участием 15 автомобилей - в этом ДТП погибли два человека.

"До конца этого дня дорожники обеспечат проезд ко всем насаленным пунктам - ведется расчистка дорог к 25 селам. Техника работает в круглосуточном режиме. Работники подрядных организаций сопровождают грузовые автомобили, перевозящие товары первой необходимости и продукты, а также тех жителей и гостей края, которым пришлось выезжать из своих территорий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства края, губернатор Виктор Томенко поручил обеспечить проезд ко всем населенным пунктам сегодня к 18:00 (14:00 мск). В частности, сложная ситуация сейчас складывается с подъездами к селам в Топчихинском, Курьинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Чарышском, Шипуновском, Зональном районе, Змеиногорском и других районах региона - в общей сложности в 12 районах края.

Во вторник в крае официально закрыта из-за метели только одна региональная дорога - метель практически прекратилась. Однако уже с 23 января, по данным ГУ МЧС по региону, вновь ожидается непогода - пройдет сильный снег, на дорогах будет гололед, прогнозируются метели, усиление ветра 27 м/с.

Неблагоприятные погодные условия будут и в других регионах Сибири - по данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", 21 и 22 января в Новосибирске температура ночью понизится до минус 30 градусов, а уже 23 января резко поднимется до минус четырех, ожидаются метели. Ухудшение погоды уже с 21 января придет в Хакасию - морозы в отдельных районах достигнут минус 36 градусов, ветер будет до 24 м/с.