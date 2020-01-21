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В Новосибирске уволили полицейского, залившего в машину ДПС виски вместо стеклоочистителя

Решение принято с формулировкой "за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел"

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Новосибирский сотрудник ДПС, который ранее попал на видео, опубликованное в социальных сетях и посвященное тому, как он заливал виски в бак стеклоомывателя служебного автомобиля, уволен по результатам проверки. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"15 января приказом начальника ГУ МВД по области Юрия Стерликова данного сотрудника полиции уволили по результатам служебной проверки", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сотрудник полиции был уволен с формулировкой "за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел".

В начале декабря 2019 года в социальных сетях появился видеоролик, на котором мужчина, одетый в форму сотрудника ДПС достал из багажника служебного автомобиля бутылку виски и залил ее в бак для стеклоочистительной жидкости. Свои действия мужчина объяснил тем, что, с одной стороны, у него не было стеклоомывающей жидкости, с другой стороны, работая в ДПС, он может себе такое позволить. По факту появления видео в полиции была организована служебная проверка.

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РоссияНовосибирская область
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