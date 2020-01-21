В Омске пять предприятий не снижали выбросы в период неблагоприятных метеоусловий

ОМСК, 21 января. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области выявило в Омске пять предприятий, которые в нарушение природоохранного законодательства в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ) не снижали выбросы в атмосферу, что привело к превышению предельной допустимой концентрации (ПДК) двух загрязняющих веществ, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства. Компании обязали устранить нарушения, после чего Минприроды проведет повторную проверку.

В Омске, который по майскому указу президента РФ Владимира Путина обязан к 2024 году снизить выбросы в атмосферу на 20%, регулярно фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. Только с начала года уже зарегистрировано пять случаев загрязнения атмосферы, большей частью в Советском округе Омска.

"Министерство в связи с превышением ПДК оксида азота и оксида углерода, зафиксированным на посту наблюдения в Советском округе Омска, провело внеплановые проверки, в ходе которых были выявлены нарушения природоохранного законодательства в компаниях ООО "Металлинвест", ООО "ПКФ "МираМет", ООО "ПКФ "СпецСтальДеталь", ООО "Удача", ООО "Озсмк". Все эти компании не проводили мероприятия по снижению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий", - сказал собеседник агентства.

Ранее на круглом столе Общественной палаты Омской области на тему "Об экологической ситуации в Омской области" эксперты отметили, что именно выбросы в период НМУ приводят к жалобам жителей на загрязнение воздуха и фиксации превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосфере.

Представитель министерства добавил, что компания "Спецстальдеталь" также не имела декларации о воздействии на окружающую среду, а "Удача" нарушила правила эксплуатации установки очистки газов. "Предприятиям выдано предписание об устранении нарушений, после чего Минприроды придет с повторной проверкой", - сказал он. Большая часть этих предприятий, проверка на которых прошла в декабре, занимается металлообработкой, крупных производств среди них нет, поэтому они относятся к предприятиям регионального надзора. Комментариями компаний ТАСС не располагает.