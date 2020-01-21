Российская академия наук проведет экологическую экспертизу Байкальского ЦБК

ИРКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Сибирское отделение Российской академии наук проведет экологическую экспертизу технологий по ликвидации накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области, сообщает во вторник официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Эксперты РАН проведут экспертизу технологий по ликвидации отходов БЦБК. <...> Это необходимо для обеспечения экологической безопасности и соответствия высоким требованиям по охране уникальной территории озера Байкал, отраженных в российском законодательстве и международных обязательствах по объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Предполагается, что будет подписано соглашение между Сибирским отделением РАН и подрядчиком. Сроки начала работ не уточняются. Экспертизу проведет Иркутский филиал Сибирского отделения РАН. В данном случае экспертиза не является обязательной, однако, с учетом общественной и экологической значимости, подрядчик посчитал необходимым ее провести.

Директор Иркутского филиала СО РАН Игорь Бычков сообщил ТАСС, что соглашение о проведении экспертизы будет подписано "примерно до середины февраля 2020 года", срок проведения экспертизы составит около 35 дней.

Как сообщал и. о. главы Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, работу по ликвидации отходов БЦБК планируют начать в первом квартале 2020 года. По его словам, к работам приступит "абсолютно новый оператор, у которого оборудование имеет высокую степень готовности".

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате проливных дождей переполнились карты и емкости, в которых хранятся отходы БЦБК. В картах скопилось 1,5 млн тонн надшламовых вод, которые могут перелиться из накопителей. Также переполнены емкости с щелокосодержащей жидкостью, находящиеся в 500 м от Байкала.

О комбинате

БЦБК с 1960-х гг. до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, в нем проживают более 12 тыс. человек. За 50 лет работы БЦБК накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей. К ликвидации планировалось приступить в течение 2019 года, однако этого не произошло. Летом 2019 года правительство Иркутской области заявило, что Росгеология затянула процесс разработки технологии утилизации отходов и обратилось в Минприроды РФ с предложением сменить подрядчика. Подряд новому оператору передадут в ближайшее время.