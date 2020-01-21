Суд отказался смягчить меру пресечения инспектору МЧС по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 21 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова отказал защите главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", в смягчении меры пресечения на время судебных разбирательств. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте суда.

"Постановлением Центрального районного суда Кемерова от 21.01.2020 г. защитнику подсудимого Терентьева Г. Н. отказано в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения в виде заключения под стражей на более мягкую в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в опубликованных материалах.

Свое решение суд мотивировал тем, что новых обстоятельств для изменения меры пресечения не появилось, а также не изменились основания, по которым ранее в отношении Терентьева был продлен срок заключения под стражей.

Терентьев находится под арестом с 25 мая 2018 года. Он проходит обвиняемым по одному уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" вместе с экс-начальником ГУ МЧС Кузбасса Александром Мамонтовым, его рассмотрение Центральный районный суд Кемерова начал в середине декабря 2019 года. На одном из первых заседаний суд продлил срок заключения в СИЗО для обоих фигурантов на полгода.

Терентьеву и Мамонтову инкриминируется халатность, повлекшая возгорание в "Зимней вишне", также следствием выявлены факты хищения ими денежных средств с использованием служебного положения. Они обвиняются по ст. 160 ("Присвоение или растрата"), ст. 293 ("Халатность") и ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.