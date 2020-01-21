Первые 64 семьи из зоны паводка в Приангарье получили ключи от домов, возводимых Ростехом

ИРКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" во вторник передала ключи первым 64 семьям-владельцам квартир в поселке, который строит на благотворительные средства в городе Черемхово для пострадавших от паводка летом 2019 года. На данный момент сданы в эксплуатацию 32 дома, - каждый на две семьи, в ближайшее время будет построено еще столько же, передает корреспондент ТАСС.

Ростех собрал 1 млрд рублей на строительство поселка для людей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Это личные средства гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова и работников предприятий Ростеха, выразивших желание помочь жителям Иркутской области. Также помощь оказали члены землячества "Байкал", которое возглавляет Чемезов. Строительство поселка на 64 семьи началось в августе 2019 года.

"То, что мы сегодня видим, это еще не все, в этом году будет достроена еще половина, будет школа, детский сад, благоустройство. Но то, что есть уже сейчас - это благоустроенные дома с отоплением, электричеством, по два туалета в доме, это современный уровень. Метраж превышает в разы тот метраж, который был у людей, у которых жилье пострадало или его смыло. Хозяева сегодня получили ключи", - сообщил журналистам председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол в ходе посещения жилого района.

Он уточнил, что в поселок в Черемхово на данный момент переезжают 225 человек с территорий, пострадавших от паводка.

Как говорится во вторник в сообщении пресс-службы Ростеха, площадь двухкомнатных квартир в домах составляет 48,18 и 61,36 кв. м, трехкомнатных - 72,99 и 91,98 кв. м. Также есть приусадебные участки размером шесть соток. В домах выполнена чистовая отделка, каждый из них обеспечен индивидуальным котлом с комбинированным типом отопления, в квартирах установлены электрические плиты. Весной в поселке заасфальтируют дороги и проезды.

Участие города

Мэр Черемхова Вадим Семенов сообщил журналистам, что город готов принять на баланс инженерные сети, проложенные в поселке. "Команды все даны, канализация и холодное водоснабжение Черемховский водоканал будет обслуживать. Кроме того, наша управляющая компания будет обслуживать [дома], заниматься вывозом мусора. Также будем следить, чтобы здесь было на должном уровне уличное освещение", - сказал Семенов.

По его словам, земельный участок, на котором строит дома Ростех, город также планирует застраивать жильем, социальными и коммерческими объектами, так как это позволяет его площадь.

Управляющий директор по контролю за строительством Ростеха Елена Сиэрра, вручая ключи новоселам, сообщила, что все юридические вопросы по оформлению права собственности жильцов на квартиры будут решены к весне.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков, в результате затяжных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В настоящее время идет восстановление инфраструктуры, ремонтируются и строятся жилые дома, школы, детские сады и объекты здравоохранения.