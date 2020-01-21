В Омской области ребенка-инвалида поселили в опасный для проживания дом

ОМСК, 21 января. /ТАСС/. Следственные органы возбудили по материалам прокуратуры уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" по факту предоставления администрацией Таврического района Омской области семье с ребенком-инвалидом опасного для проживания жилого дома. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Омской области по материалам, представленным органами прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников администрации Таврического района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что власти района по решению суда должны были предоставить ребенку-инвалиду благоустроенное жилое помещение для проживания по договору социального найма. "В марте 2018 года администрацией был приобретен индивидуальный жилой дом на сумму 2,6 млн рублей, который в последующем передан по договору социального найма ребенку-инвалиду. Однако жилое помещение не отвечает требованиям, предъявляемым к характеристикам и техническому состоянию помещений, вследствие чего может представлять потенциальную угрозу для лица с ограниченными возможностями", - сообщает СК.

В пресс-службе прокуратуры ТАСС рассказали, что только в ходе осмотра было установлено отсутствие организованного водостока с крыши, нарушение в системе вентиляции. "В ходе расследования будет проведена экспертиза, которая установит все скрытые дефекты, но уже на данном этапе очевидно, что дом не соответствует строительным нормам", - сказал представитель прокуратуры.