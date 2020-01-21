Теплоход "Максим Горький" выйдет в первый туристический круиз по Енисею в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Теплоход "Максим Горький" совершит первый круиз по Енисею от Красноярска до Дудинки в период навигации 2020 года. Об этом во вторник в пресс-центре ТАСС сообщил член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Виталий Наумов.

"Максим Горький" реконструировали и адаптировали специально под сибирские круизы. Первый девятидневный рейс запланирован в период навигации по Енисею в 2020 году от Красноярска до Дудинки с посещением плато Путорана. На него планируются вертолетные экскурсии", - сказал Наумов.

Он отметил, что программа навигации для теплохода уже полностью расписана на 2020 год, однако не уточнил количество круизов в этом году. В течение путешествия туристы будут останавливаться в городах Красноярского края, в частности Енисейске, Туруханске и других, где будут проходить исторические экскурсии.

"Продажи билетов на круиз идут в Европе. Планируется, что около 90% на этих направлениях будут иностранные туристы, которые активно интересуются таким экзотическим направлением для путешествий", - отметил Наумов.

Ранее "Максим Горький" совершил переход Северным морским путем из Санкт-Петербурга до Енисея и прибыл в порт Дудинка в Красноярском крае. Теплоход планировалось использовать для организации туристических круизов. Вместимость судна составляет 100 пассажиров. Российский оператор речных круизов ООО "Водоход", который является владельцем теплохода, ранее использовал его для рейсов по Волге.

Плато Путорана - горный массив, расположенный на северо-западе Среднесибирского плоскогорья восточнее Енисея в Красноярском крае. В плато расположено множество озер, рек, каньонов и самое большое количество водопадов в России.