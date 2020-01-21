Новосибирский суд закрыл уголовное дело бывшего руководителя центра вирусологии "Вектор"

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Новосибирский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Государственного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (ГНЦ ВБ "Вектор") Валерию Михееву, ранее обвиненному в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, в течение двух месяцев он должен выплатить штраф на сумму 20 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в суде.

Михеев, возглавлявший "Вектор" в 2014-2016 годах, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он похитил поступившие по лицензионным соглашениям 2 млн рублей, положенные для выплаты премий работникам, и приобрел для себя квартиру.

"Назначен штраф на сумму 20 тыс. рублей, срок уплаты штрафа составляет два месяца. Уголовное преследование прекращено, суд также постановил вернуть ранее арестованный автомобиль", - сообщили ТАСС в суде.

Ранее Михеев не признал свою вину в суде.

Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", основанный в 1974 году, является одним из крупнейших в мире. Первоначально он изучал возбудителей смертельно опасных болезней, таких как сибирская язва и туляремия, для создания на их основе биологического оружия. Сейчас "Вектор" занимается разработкой средств диагностики и лечения инфекционных болезней и находится в ведении Роспотребнадзора. Специалисты центра, в частности разрабатывают вакцины против свиного гриппа, ВИЧ-инфекции и лихорадки Эбола.