{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новосибирский суд закрыл уголовное дело бывшего руководителя центра вирусологии "Вектор"

Валерия Михеева ранее обвиняли в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Новосибирский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Государственного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (ГНЦ ВБ "Вектор") Валерию Михееву, ранее обвиненному в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, в течение двух месяцев он должен выплатить штраф на сумму 20 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в суде.

Михеев, возглавлявший "Вектор" в 2014-2016 годах, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он похитил поступившие по лицензионным соглашениям 2 млн рублей, положенные для выплаты премий работникам, и приобрел для себя квартиру.

"Назначен штраф на сумму 20 тыс. рублей, срок уплаты штрафа составляет два месяца. Уголовное преследование прекращено, суд также постановил вернуть ранее арестованный автомобиль", - сообщили ТАСС в суде.

Ранее Михеев не признал свою вину в суде.

Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", основанный в 1974 году, является одним из крупнейших в мире. Первоначально он изучал возбудителей смертельно опасных болезней, таких как сибирская язва и туляремия, для создания на их основе биологического оружия. Сейчас "Вектор" занимается разработкой средств диагностики и лечения инфекционных болезней и находится в ведении Роспотребнадзора. Специалисты центра, в частности разрабатывают вакцины против свиного гриппа, ВИЧ-инфекции и лихорадки Эбола.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Пожар в поселке в Томской области
СК изъял документы у компании, 11 работников которой погибли при пожаре в томском поселке
В ведомстве также сообщили, что устанавливают местонахождение директора ООО "Гринвуд"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС