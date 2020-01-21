Дорогу до Казахстана перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды

БАРНАУЛ, 21 января. /ТАСС/. Ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой введено в Алтайском крае на дороге Поспелиха - Курья - граница Республики Казахстан. Уже в среду притихшие 21 января бураны в регионе продолжатся, сообщается в пресс-релизе ГУ МЧС по региону.

Ранее, по данным властей, из-за непогоды с 17 января в общей сложности перекрывалось до 19 дорог федерального, краевого и муниципального значения. Все экстренные службы края работали в повышенной готовности, в регионе произошло несколько крупных аварий, одна из них была с участием 15 автомобилей - в этом ДТП погибли два человека. На сегодня из дорог регионального значения оставалась закрытой одна, но ее открыли.

"Для обеспечения безопасности в связи с осадками и метелью введено ограничение движения для всех видов транспорта на дороге Поспелиха - Курья - граница Республики Казахстан. <...> По имеющейся информации от краевой гидрометслужбы, 22 и ночью 23 января ветер усилится до 15-20 м/с, ожидается снег. Днем 23 и 24 января погода ухудшится: ожидается мокрый снег, по югу местами сильный. Порывы ветра могут достигнуть 27 м/с. После небольшого затишья непогода может вернуться к выходным", - говорится в сообщении ведомства.

Дорога, по данным пресс-службы края, также перекрыта со стороны Казахстана. По данным министра транспорта края Александра Дементьева, необходимая техника готова к работе, проблемные участки на дорогах на контроле ведомства. Заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко рекомендовал главам районов ограничить выезды за территории населенных пунктов, особенно в выходные дни.

По словам начальника ГУ МЧС по региону Александра Макарова, со среды возобновит работу межведомственный оперативный штаб. К местным подразделениям спасателей, которые будут патрулировать дороги в крае, будут направлены из Барнаула три группы: пожарные и спасатели обеспечат безопасность там, где высок риск происшествий - в Змеиногорском, Алейском и Поспелихинском районах. Также в регионе приведут в готовность мобильные и стационарные пункты обогрева, временного размещения.