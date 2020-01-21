Консульство Узбекистана получило предварительный список погибших на пожаре под Томском

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Консульство Узбекистана получило предварительный список граждан, которые погибли при пожаре в поселке Причулымский Томской области. Данные будут направлены в Узбекистан, где начнется поиск родственников погибших, сообщили ТАСС во вторник в Генконсульстве республики в Новосибирске.

Как ранее сообщал ТАСС, в здании, где произошло возгорание, проживали 14 человек. Жертвами пожара стали десять граждан Узбекистана и одна россиянка. Они были сотрудниками компании по производству пиломатериалов "Гринвуд".

"Только что мы получили данные о погибших, пока это предварительная информация. Их конкретное место рождения в Республике Узбекистан пока устанавливается, но имена и даты рождения нам известны", - сообщили ТАСС в пресс-службе Генконсульства Узбекистана в Новосибирске, пояснив, что представители консульства выедут в Томскую область в ближайшее время.

Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский поступила в 00:10 мск. Площадь пожара составила 208 кв. метров, произошло обрушение кровли. Сгоревшее деревянное строение находилось на территории лесопильного предприятия, арендованного ООО "Гринвуд", оно не было предназначено для проживания людей. Как уточнил ТАСС источник, причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования.