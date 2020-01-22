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Пожар в поселке в Томской области

Тела погибших при пожаре в поселке Причулымский доставили в Томск для ДНК-экспертизы

В Генеральном консульстве Узбекистана в Новосибирске сообщили, что пока личности погибших установлены предварительно

ТОМСК, 22 января. /ТАСС/. Тела десяти граждан Узбекистана, которые погибли при пожаре в поселке Причулымский Томской области, доставлены в Томск, в областную клиническую больницу для установления личностей. В четверг в Томск должен прибыть борт МЧС республики с ДНК родственников предполагаемых жертв пожара, которая необходима для проведения экспертизы, сообщил в среду ТАСС глава узбекской диаспоры в Томске Саматула Рузиев.

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Ранее ТАСС в СУ СК РФ по региону сообщали, что опознать жертв без проведения экспертизы невозможно.

"Тела отправлены в ОКБ на экспертизу. Завтра прибудет борт МЧС из Узбекистана в Томск, борт привезет образцы ДНК (для генотипической экспертизы), насколько мне сообщили в Генкосульстве", - сказал он.

Как уточнили агентству в Генеральном консульстве Узбекистана в Новосибирске, представители республики уже выехали в Томск. "По указу президента Республики Узбекистан создана комиссия, чтобы помочь семьям погибших и транспортировать их тела. В комиссию входят представители генконсульства. Отправка тел на родину состоится, как только российской стороной будут проведены все экспертизы. Предварительно личности погибших установлены, точные данные мы узнаем после проведения ДНК-теста", - сообщили ТАСС в Генеральном консульстве Узбекистана в Новосибирске.

Теги
УзбекистанРоссияТомская областьПожар в поселке в Томской области
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