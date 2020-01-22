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Паводок в Иркутской области

Иркутская область вернула в бюджет России неосвоенные деньги на 17 объектов в зоне паводка

Врио губернатора Игорь Кобзев отметил, что не все местные строительные компании соблюдают сроки

ИРКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Иркутская область вернула в федеральный бюджет деньги на возведение 17 объектов в зоне наводнения из-за того, что строители не успели их освоить, сообщил в среду временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев на встрече с депутатами думы Иркутска. Общую сумму он не уточнил.

"Мы федеральные деньги не можем освоить, в прошлом году по 17 объектам в зоне ЧС, на которые деньги дали, вернули в федеральный бюджет. Пришлось перезаключить соглашение, дать гарантийные обязательства, что мы введем [эти объекты] в 2020 году", - сказал Кобзев.

Он отметил, что не все местные строительные компании, которые уже работают в зоне паводка, соблюдают сроки. В целом иркутские строители неактивно берутся за проекты в пострадавших районах, несмотря на наличие финансирования. Возможно, из-за того, что им не хватает мощностей. В 2020 году в зоне ЧС в Иркутской области предстоит построить и восстановить 168 социально значимых объектов. По словам Кобзева, если местные строители в ближайшее время не изменят отношения к этому вопросу, власти будут привлекать компании из других регионов.

Возглавлявший до 12 декабря 2019 года Иркутскую область Сергей Левченко ранее заявлял, что в регионе хватает ресурсов для восстановления пострадавшей от паводка инфраструктуры.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков, в результате затяжных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В настоящее время идет восстановление инфраструктуры, ремонтируются и строятся жилые дома, школы, детские сады и объекты здравоохранения.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской областиКобзев, Игорь Иванович
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