В аэропортах Сибири усиливают меры безопасности в связи со вспышкой пневмонии в Китае

ТАСС, 22 января. Международные аэропорты в регионах Сибирского федерального округа усилили работу санитарно-контрольных пунктов в связи со вспышкой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом, рассказали ТАСС в региональных управлениях Роспотребнадзора. Представители туристических организаций предупреждают путешественников об опасности вируса, но не прогнозируют значительное снижение турпотока в Китай, который традиционно пользуется популярностью у сибиряков из-за наличия прямых рейсов и сравнительно невысокой стоимости туров.

"В аэропорту Красноярска усилен режим работы санитарно-контрольного пункта. Проводится досмотр пассажиров, прибывающих международными рейсами, с применением дистанционного измерения температуры. Аэропорт оборудован новыми тепловизорами, которые позволяют выявить температурящего больного в большом потоке людей. В случае выявления [туриста] с повышенной температурой будет проводиться его госпитализация и установлено наблюдение за контактными лицами вплоть до установки окончательного диагноза", - сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, отметив, что пока случаи заболевания не выявлены.

Аналогичные меры безопасности приняты и в аэропорту Иркутска, особое внимание уделяется самолетам, прилетающим из Китая. Как сообщили ТАСС в пресс-службе иркутского Роспотребнадзора, специалисты ведомства первыми заходят на борт, опрашивают экипаж на предмет состояния здоровья, спрашивают, жаловался ли кто-то из пассажиров во время полета на плохое самочувствие, при помощи тепловизора проверяют у пассажиров температуру. "Пока случаев выявления пассажиров с подозрениями на опасную инфекцию в иркутском аэропорту не было", - отметили в ведомстве.

Другие международные аэропорты Сибири, не имеющие прямых регулярных рейсов в Китай, пока не усиливали мер безопасности, но готовы ввести их для чартерных рейсов. "Это связано с тем, что у нас нет прямых рейсов в Китай, первый чартер полетит 12 февраля в Хайкоу (остров Хайнань в Китае - прим. ТАСС). Тогда, наверное, и будет приниматься решение", - сказали ТАСС в пресс-службе аэропорта Омск-Центральный.

Влияние на турпоток

Значительная часть пассажиропотока из Китая в регионы Сибири (как и обратного) приходится на туристов. Опрошенные ТАСС представители туристической отрасли рассказали, что не ожидают значительного снижения турпотока в связи со вспышкой пневмонии в Китае. Так, директор регионального информационно-аналитического центра STI, член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Виталий Наумов пояснил ТАСС, что основной поток новосибирских туристов, особенно зимой, идет на остров Хайнань, что достаточно далеко от города Ухань, где зафиксирована вспышка заболевания.

"Изменения количества туристов в Китай из нашего региона в январе можно будет узнать примерно через месяц. Но я не думаю, что турпоток из Новосибирской области сильно уменьшится. Пока ситуация здесь, [в Китае], не столь серьезная, как было во время вспышек птичьего гриппа", - сказал Наумов. Он добавил, что Ростуризм предупреждает туристов о вспышке вируса в Китае и рекомендует им соблюдать осторожность, в случае появления симптомов заболевания необходимо сразу обратиться к врачам.

Председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма Игорь Коваленко рассказал ТАСС, что турпоток на озеро Байкал, которое пользуется высокой популярностью у туристов из Китая, в связи с ситуацией в КНР не изменился. Аналогичная ситуация и с турпотоком из Иркутской области в Китай - туристы пока не отказываются массово от поездок в эту страну.

О коронавирусе

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

По словам медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.