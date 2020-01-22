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Проблемы дольщиков 18 долгостроев в Красноярском крае планируют решить до конца 2022 года

Общая площадь проблемных домов составляет 163,1 тыс. кв. м

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Проблемы дольщиков 18 многоэтажных домов-долгостроев решат в Красноярском крае до конца 2022 года, сообщила в среду пресс-служба регионального Министерства строительства.

"Между правительством региона и федеральным фондом защиты прав дольщиков заключено соглашение, согласно которому в срок до конца 2022 года в крае планируется решить проблемы дольщиков 18 многоквартирных домов общей площадью 163,1 тыс. квадратных метров", - процитировали в пресс-службе министра строительства края Сергея Козупицу.

В министерстве ТАСС сказали, что количество пострадавших еще уточняется. "Служба строительного надзора вела реестр, в котором 3,541 тыс. договоров долевого участия. Но [включение в реестр] носило заявительный принцип, реально дольщиков больше", - пояснили в ведомстве.

Уже сейчас 942 человека из 1,5 тыс. дольщиков строительной компании "Реставрация" получили компенсации в Банке ДОМ.РФ. Выплаты продолжаются, они равны или больше сумм, оплаченных по договору долевого участия. Общая сумма компенсаций пострадавшим дольщикам "Реставрации" составит 2,8 млрд рублей.

Теги
РоссияКрасноярский край
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