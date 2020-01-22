Горные мотострелки отработали отражение атаки на колонну техники на учениях в Туве

ТАСС, 22 января. Военнослужащие горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии, дислоцированного в Туве, в ходе учений отразили атаку условных боевиков на колонну военной техники. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в среду.

По сценарию учений военнослужащие на бронеавтомобилях "Тигр", "Тайфун" и другой технике совершали марш в назначенный район. На пути следования колонны условные боевики устроили засаду с целью захвата оружия и боеприпасов.

"Военнослужащие мотострелковых подразделений приняли бой и организовали плотный ответный огонь в направлении позиций противника из штатного оружия с применением учебных ручных осколочных гранат", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в учениях было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 30 единиц военной техники. "Для продолжения следования колонны военной техники по заданному маршруту были проведены разведывательные мероприятия при помощи сил и средств разведывательных подразделений и беспилотной авиации", - уточняется в сообщении.

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.