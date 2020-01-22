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Единственную в Омской области женскую колонию могут закрыть из-за нехватки заключенных

Сейчас исправительное учреждение заполнено менее чем на 85%

ОМСК, 22 января. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России планирует закрыть единственную в Омской области женскую колонию из-за малого количества заключенных. Об этом рассказал в среду журналистам начальник УФСИН по Омской области Константин Книс.

"В женской колонии у нас при лимите более 200 человек содержится менее 200 человек. Естественно, такое состояние дел не устраивает федеральную службу и государство, потому что нет смысла содержать большое количество сотрудников на такое учреждение. Поэтому эти осужденные будут переведены в другие колонии в другие регионы. Сроки пока неизвестны, вопрос в стадии проработки", - сказал Книс.

В пресс-службе омского УФСИН ТАСС уточнили, что сейчас женская колония заполнена менее чем на 85%.

Книс добавил, что после реорганизации на базе колонии возможно создание большого исправительного центра, который поможет решить проблему нехватки в Омской области таких учреждений. "У нас в регионе создано всего два исправительных центра при [пенитенциарных] учреждениях. Там осужденные могут проживать, устроиться [на работу] в какую-нибудь организацию", - рассказал начальник УФСИН.

По его словам, из 9 тыс. омских заключенных имеют формальное право на содержание в исправительных центрах около 3 тыс. человек. "Понятно, что суды принимают такое решение не по каждому заключенному, а по наиболее положительно характеризующимся", - подытожил Книс.

Теги
РоссияОмская область
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