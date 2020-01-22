Истребители МиГ-31БМ провели учебный бой в стратосфере над Сибирью

ТАСС, 22 января. Экипажи высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) провели бой с условным противником в стратосфере в ходе летно-тактических учений в Центральной Сибири. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

"Основным элементом учения стал воздушный бой с участием шести истребителей-перехватчиков. Истребители-перехватчики находились на удалении в 200 метров друг от друга и контролировали 600-километровый участок воздушного пространства на высоте 17 тыс. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики также отрабатывали различные элементы пилотирования во всем диапазоне высот на скоростях от 1500 км/ч до 3000 км/ч.

В пресс-службе добавили, что для обнаружения нарушителя экипажи применяли бортовые радиолокационные системы "Заслон", которые способны автоматически отслеживать малозаметные воздушные цели без помощи наземных средств противовоздушной обороны. После обнаружения целей летчики выполнили наведение и электронные пуски управляемых ракет класса "воздух - воздух".

"В целях повышения слаженности экипажи поочередно выполняли роль нарушителей. Объективный контроль поражения целей обеспечили данные с видеомониторов прицельно-индикаторных средств", - уточнили в округе.

Высотный сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 км, радиус поражения - 280 км. Самолет способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей и выполнять боевые задачи в стратосфере.