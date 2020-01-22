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Власти Томска закроют на два дня 14 детсадов и три школы из-за массового отключения воды

Всего из-за аварийных работ на сетях без воды останутся объекты на 150 улицах

ТОМСК, 22 января. /ТАСС/. Власти Томска 23 и 24 января закроют 14 детсадов и три школы из-за массового отключения воды в северной части города, сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации Томска.

В среду "Томскводоканал" объявил о массовом отключении холодного водоснабжения в северной части Томска. Порядка 150 улиц (всего в Томске около 900 улиц) останутся без воды в четверг и пятницу, 23 и 24 января из-за аварийных работ на сетях: компания заменит ветхий участок трубы диаметром 600 мм, по которой на север Томска поступает чистая питьевая вода. В компании отметили, что на время отключения для населения и социально значимых организаций будет организован подвоз воды.

"В связи с отключением холодного водоснабжения 23-24 января муниципальные образовательные учреждения Ленинского и части Октябрьского районов Томска, попадающие под отключение, будут закрыты, либо работать в особом режиме", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что 23 и 24 января детей не смогут принять 14 детсадов, на дистанционное обучение перейдут три школы Томска. По сокращенной форме 23 января и дистанционной форме 24 января будут работать еще четыре школы и три гимназии.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Томска, родители на время закрытия садов будут вынуждены остаться дома или найти альтернативу детскому саду.

Вместе с тем, прокуратура Томска уже начала проверку по факту предстоящего отключения. "В ходе проверки прокуратурой будут установлены основания приостановления подачи холодного водоснабжения, а также проверено соблюдение ООО "Томскводоканал" допустимого законом времени перерыва предоставления коммунальной услуги", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

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РоссияТомская область
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